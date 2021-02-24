​​​​​​​محكمة ألمانية تصدر حكمًا بحق ضابط سابق في حكومة دمشق

وفي أول محاكمة ضد انتهاكات حكومة دمشق في سوريا، أصدر القضاء الألماني، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 4 سنوات ونصف، على الضابط السابق في قوات حكومة دمشق إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عامًا، والمتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وكذلك بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهرًا في دوما بالغوطة الشرقية بدمشق، في معتقل سري تابع للحكومة ويسمى "الفرع 251" أو "الخطيب" في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2011.

كما يتم محاكمة متهم ثانٍ، وهو أنور رسلان ويبلغ من العمر (58عامًا)، ويعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصًا وتعذيب 4 آلاف معتقل.

واعتبر مراقبون أن هذا الحكم هو "تاريخي" ضد عسكري سابق في الاستخبارات التابعة لقوات حكومة دمشق، ويأتي ضمن أول قضية تتعلق بانتهاكات نسبت إلى حكومة دمشق، بحسب شبكة "العربية".

وتطبق ألمانيا في محاكمة المتهمين، مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.

وطالبت النيابة عقوبة السجن مدة 5 سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولًا في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في شباط / فبراير 2013، إلى أن وصل في 25 نيسان/ أبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان ولم يخفِ ماضيه يومًا.

وكان المتهم إياد تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه، وبعد وصوله ألمانيا، أدلى أكثر من 10 سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة بالعالم حكمًا في قضية مرتبطة بقمع صدر عن سلطات دمشق في سوريا، مع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011.

(د أ)