​​​​​​​مهجري عفرين عن هجومي شنكال: تركيا تحاول إتمام ما عجزت عنه داعش

واستهدفت طائرات الاحتلال التركي في الـ 16 من آب الجاري، قضاء شنكال، مما أدى إلى استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال YBŞ، سعيد حسن، وابن أخيه المقاتل في صفوف الوحدات، عيسى خوديدا، بالإضافة إلى إصابة 3 مدنيين آخرين.

وفي الـ 17 من آب الجاري، استهدفت طائرات الاحتلال مشفى سكينية بالقضاء، مما أسفر عن استشهاد 8 من الكادر الطبي للمشفى ومقاتلي وحدات مقاومة شنكال بالإضافة إلى جرح 4 أشخاص آخرين.

وتعقيباً على الهجومين، أعرب مهجرو عفرين وأهالي حي الشيخ مقصود عن سخطهم واستنكارهم للقصف التركي.

المهجّر خليل حمو استنكر هجمات الاحتلال التركي وارتكابه مجازر بحق أهالي شنكال الذين واجهوا الفرمان الـ 73 الذي تم بيد مرتزقة داعش.

ما لم تستطع تركيا فعله عبر داعش تفعله عبر PDK

وقال حمو "ما لم تستطع تركيا فعله عبر داعش من إنهاء وجود المجتمع الإيزيدي وتهجيره في شنكال، يسعى الآن وعبر الحزب الديمقراطي الكردستاني وبتدخل بشكل مباشر منه وعبر طائراته المسيرة إلى إمحاء ثقافة الايزيديين وإنهاء ديانتهم". داعياً المنظمات الحقوقية إلى وقف الاحتلال التركي عند حده ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها في شنكال وعفرين وزركان وعموم المناطق المحتلة.

مهجرو عفرين يدعمون مقاومة شنكال

ومن جانبها أشارت المهجرة عريفة بلال إلى حملات الإبادة التي شهدها الإيزيديون، وقالت: " تعرض المجتمع الإيزيدي للعديد من الفرمانات آخرها تحقق بيد داعش الذي حلل على نفسه دم الإيزيدي وبنات الإيزيديين".

مبيّنة أن "ما تفعله تركيا من قصف تشنه على شنكال وترتكب المجازر بحق أهاليها ليس سوى إتمام للمخطط الذي وضعته برفقة داعش وهو محو الوجود الإيزيدي".

وأكدت عريفة بلال أن مهجري عفرين الذين يقاومون في المخيمات والبيوت شبه المدمرة في الشهباء يدعمون مقاومة شنكال بوجه الاحتلال التركي وجميع أعوانه.

أما المهجر عبد رحمن خليل فدعا مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى لجم الاحتلال التركي وإيقافه عند حده ومحاسبته على جرائمه بحق أهالي عفرين وشنكال وجميع المناطق المحتلة.

تصرفات الديمقراطي الكردستاني خيانة بحق الكرد

وأعرب سليمان خليل، أيضاً عن استنكاره لهجمات دولة الاحتلال التركي على شنكال والشهباء وشمال وشرق سوريا، وقال: "تركيا تهاجم بطائراتها أهالي شنكال لزرع الخوف في نفوسهم وتهجيرهم وضرب مشروع الإدارة الذاتية هناك، وذلك بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني" منوهاً أن تصرفات الأخير "خيانة بحق الكرد".

وأشار خليل أن هجمات الاحتلال التركي لا تستهدف أهالي شنكال فقط بل التاريخ الكردي أيضاً "لذا يجب على الشعب الكردي مساندة أهالي شنكال وحماية هذا التاريخ والثقافة".

وعند حديثه عن الهجمات على مقاطعة الشهباء وشمال وشرق سوريا، أدان خليل صمت روسيا وموقفها الداعم للاحتلال في قصفه بصورة شبه يومية مهجري عفرين بالقذائف والصواريخ، وقال: "يجب على روسيا الضغط على الدولة التركية وإيقافها عن استهداف المنطقة وأهلها".

الاحتلال يستهدف شنكال لاحتلالها

ورأى محمد علي أن " الصمت الدولي والروسي حيال ما تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا والشهباء من هجمات دلالة وجود اتفاق مع تركيا، "فلولا صمتهم لما كنت هذه الهجمات".

المجتمع الدولي شريك تركيا في ارتكاب المجازر

فيما بينّت تولين عمر أن تركيا لم تتوقف عن جرائمها بحق الشعب الكردي وخاصة المجتمع الإيزيدي، لافتة أن ما حصل في شنكال عام 2014 بيد مرتزقة داعش يكرره اليوم الجيش التركي باستهدافه المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم.

انتقدت تولين عمر في ختام حديثها الصمت الدولي حيال هذه المجازر التي ترتكب بحق شعوب المنطقة، وتوجهت للمجتمع الدولي بالقول: "أنتم شركاء هذه المجازر مع تركيا".

(س ر)

ANHA