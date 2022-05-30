​​​​​​​مهجرون ناجون من القصف التركي: لن نخرج من الشهباء إلا إلى عفرين المحررة

في تمام الساعة11:00 صباحاً، وفي سياق تصعيده في الأيام الأخير واستهدافه بشكل همجي مقاطعة الشهباء بقذائف الهاون والمدفعية، استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في مدينة مارع المحتلة، الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، ما بين مخيم برخدان (المقاومة) وقرية وحشية التي يقطنها مهجرو عفرين حالياً.

وأسفرت الهجمات التي شنها الاحتلال عن أضرار بالأراضي الزراعية المتاخمة لمخيم برخدان الذي يقطنه عشرات الآلاف من أهالي مقاطعة عفرين المهجرين، والقريبة من القاعدة الروسية الواقعة في قرية وحشية، التي استهدفت بشكل غير مباشر عدة مرات.

وفي هذا السياق، قال المهجر محرم بكر من أهالي ناحية شيه، "بعد العدوان الهمجي على مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته تم تهجيرنا إلى مناطق الشهباء، ويستمر الاحتلال باستهدافنا بالقذائف والأسلحة الثقيلة منذ ما يقارب خمسة أعوام".

وتابع محرم بكر حديثه "اليوم وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً سقطت قذيفتا مدفعية قرب المنزل الذي أقطن فيه حالياً، علماً أنه لا يبعد عن مخيم برخدان سوى 500 متر، وهذه ليست المرة الأولى فقبلها بأيام استهدفنا بعدة قذائف".

واختتم بكر حديثه بتأكيده على أنهم متمسكون بخيار المقاومة في وجه هذه الانتهاكات والجرائم التي يتغاضى عن المجتمع الدولي، وشدد "لن نخرج من الشهباء إلا إلى عفرين المحررة".

أما المهجر حنيف خوجة من أهالي قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه في عفرين المحتلة فقال "سقطت اليوم قذيفتان قرب منزلي، لحسن الحظ لم تكن عائلتي في الخارج لارتكبت مجزرة بحقنا".

واختتم حنيف خوجة حديثه بالقول "الاحتلال التركي مرتزقته يعلمون جيداً مدى تمسكنا بالنضال والمقاومة في المخيمات وأن عفرين ستتحرر ولن تبقى لهم" مشدداً "سنمضي على نهج المقاومة والنضال ولن نخرج من منازل".

والجدير بالذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقه المتمركزين في المناطق المحتلة المتاخمة لمقاطعة الشهباء (عفرين، إعزاز، مارع) قد استهدفوا مخيمات مهجري عفرين عدة مرات، وصعّدوا خلال الأيام الماضية وتيرة استهدفهم لقرى ونواحي مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا ومنها قريتي أم القرى وأم الحوش وناحية تل رفعت، وفي ناحية شيراوا استهدفوا قريتي بينه وعقيبة أسفرت عن تدمير سيارة لنقل الركاب وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين.

(أ ر / ف)

ANHA