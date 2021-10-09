​​​​​​​مهجرو سري كانيه يتظاهرون ضد الاحتلال ويدينون عمليات التغيير الديمغرافي

وتنديدًا بالاحتلال التركي ومرتزقته لمدينتي "سري كانيه وكري سبي" في شمال وشرق سوريا، تظاهر المئات من المهجرين قسرًا من مدينة سري كانيه، الموجودين في مخيمي (واشو كاني وسري كانيه) قبل قليل في مخيم واشو كاني الواقع في الجهة الغربية لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وتجمّع المهجرون في مخيم واشو كاني، حاملين لافتات كتب عليها "بروح مقاومة إمرالي سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين الأول وسنهزم نهج الخيانة، ولا للاحتلال الوقت وقت الحرية، وحرية القائد آبو هي حريتنا ومقاومة الكريلا هي كرامتنا".

وانطلقت المظاهرة من مدخل المخيم اتجاه مجلس مخيم واشو كاني، مرددين شعارات تندد بالمحتل التركي والمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، وتحولت لدى الوصول إلى مجلس المخيم إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، قرئ بيان عن المهجّرين القاطنين في المخيمين (واشو كانيه وسري كانيه) من قبل عضو مجلس مخيم واشو كاني، غزل بركل، وعضوة مؤتمر ستار في المخيم جيهان محمد، باللغتين العربية والكردية.

واستهل البيان بالتطرق إلى ما تشهده مدينة سري كانيه المحتلة، وقال: "عامان وما تزال مدينتنا سري كانيه تحت ظلم الاحتلال التركي وانتهاكاته، ومرتزقته "الجيش الوطني السوري"، وتستمر سلسلة جرائم التهجير بشكل منظم بحق السكان الأصليين".

وأضاف البيان "يحاول المحتل التركي مع مرتزقته ترسيخ التغيير الديموغرافي عبر استقدام مستوطنين من دول أجنبية ومناطق أخرى للمدينة، وآخرها استقدام أسر تنتمي إلى داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، وإسكانها في المدينة والعمل على تغيير معالمها وتدمير إرثها بغية طمس هويتها".

وأوضح بيان المهجّرين أن أهالي سري كانيه يعيشون الآن صراع الوجود، وعلى أمل العودة الآمنة دون الاحتلال.

وأكد المهجّرون أن القلة القليلة ممن بقي داخل المدينة يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة، نتيجة الجرائم اليومية في المدينة وريفها على يد مرتزقة يتّبعون سياسة وحشية ضد الأهالي، عبر القتل وفرض الأتاوات بشكل يومي".

وناشد المهجرون قسرًا، في ختام بيانهم، الجهات الدولية للضغط على الاحتلال التركي لإنهاء احتلاله للمدينة، ليتسنى للأهالي العودة بشكل آمن.

(ه أ/ أ م)

ANHA