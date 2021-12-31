​​​​​​​مهجرو سري كانيه ينددون بالصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي

تحت شعار "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير"، خرج اليوم، المئات من مهجري منطقة سري كانيه المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في مخيم واشو كاني الواقع في بلدة توينة بمقاطعة الحسكة، في مظاهرة منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في رد على قصف الاحتلال يوم أمس لناحيتي تل تمر وزركان.

وشارك في المظاهرة المئات من المهجرين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في المخيم، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام مؤتمر ستار، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "أوقفوا قتلة الاطفال والنساء، أوقفوا التدمير والتهجير"، " أين ضمير الإنسانية".

وبدأت المظاهرة من أمام مجلس المخيم وصولاً إلى مدخله الرئيس، مرددين الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.

وتحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، مع وصولها إلى مدخل المخيم بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وضحايا القصف التركي، تخللها إدلاء الرئيس المشترك لمجلس مخيم واشو كاني علاء جميل العلي، ببيان باسم مهجري سري كانيه.

وأدان البيان في بدايته الصمت الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركي المستمرة في شمال وشرق سوريا، والتي كان آخرها القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمدفعية عل ناحيتي "زركان، وتل تمر".

وأشار البيان إلى أن قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أسفر عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين العزل، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ووقوع أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ودور العبادة في المنطقة.

وشجب البيان الصمت الدولي "كل ذلك يحصل أمام مرأى العالم، دون أن يحرك ساكناً".

وناشد البيان في النهاية، منظمات حقوق الإنسان في العالم، التحرك والقيام بواجباتها اتجاه ما يحصل وما تتعرض له شعوب شمال وشرق سوريا من "قتل، وتهجير" من قبل دولة الاحتلال التركي.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بسلسلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا.

(بـ ر/ أم)

ANHA