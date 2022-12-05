​​​​​​​مهجرو سري كانيه ينددون بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان ويطالبون بحريته

تّجمع العشرات من مهجري سري كانيه القاطنين في مخيم واشو كاني غربي مدينة الحسكة 12 كم، أمام مجلس المخيم للخروج في مظاهرة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان.

وحمل المشاركون يافطات كتب عليها "بروح مقاومة إمرالي سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين الأول وسنهزم نهج الاحتلال"، ورفعوا صور القائد أوجلان، مرددين شعارات "تحيا مقاومة القائد"، "تموت الخيانة".

وتحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني، إيمان معمو كلمة، أكدت فيها أن سلطات دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد، وتمنع تواصله مع العالم الخارجي، واللقاء بعائلته ومحاميه أمام مرأى ومسمع القوى الدولية في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وطالبت المنظمات الدولية وخاصة لجنة مناهضة التعذيب (CPT) بالخروج عن صمتها وأداء واجبها حيال القائد أوجلان.

واختتمت المظاهرة بترديد شعار "لا حياة دون القائد".

( س س/ م ح)

ANHA