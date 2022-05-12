​​​​​​​مهجرو سري كانيه وكري سبي في مخيم نوروز يستنكرون توطين اللاجئين السوريين في غير مناطقهم

تجمع المئات من مهجري سري كانيه وكري سبي في ساحة مخيم نوروز بديرك، للإدلاء ببيان حول ترحيل اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إلى غير مناطقهم في المناطق المحتلة من سوريا.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأت البيان عضوة دار المرأة في مخيم نوروز، هنود أحمد.

وأدان البيان في مستهله الهجمات التي تشنها الدولة التركية الفاشية بقيادة حزب العدالة والتنمية على الأجزاء الكردستانية المختلفة، وخاصة هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والهجمات على قضاء شنكال.

واستنكر البيان بشدة ما تقوم به الحكومة التركية من "أعمال عدوانية" و "ترحيل ما يقارب مليون شخص من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إلى مناطقنا المحتلة من شمال وشرق سوريا بغاية تغيير المنطقة جغرافياً"، وتوطين "هؤلاء فيها بدلاً عن سكانها الأصليين".

كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل بأقصى سرعة ممكنة "لمنع هذه الانتهاكات في مناطقنا المحتلة".

ليردد المهجرون في ختام بيانهم هتافات تمجد شهداء آفاشين وزاب وكري سبي وسري كانيه.

(س م/ س ر)

ANHA