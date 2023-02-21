​​​​​​​مهجرو كري سبي يقدمون المساعدات لمتضرري الزلزال

إيماناً منهم بتقاسم المصاب لبى مهجرو مخيم كري سبي نداء الإدارة الذاتية لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال المزدوج الذي ضرب كل من شمال كردستان وتركيا وسوريا في الـ 6 من شباط الجاري.

حيث وصلت اليوم المساعدات العينية والنقدية التي جمعها مهجرو مخيم كري سبي إلى خيمة التبرعات التي نصبت في الـ 19 من الشهر الحالي في ناحية عين عيسى.

وفي هذا الصدد قال المهجر عبد الرحيم الشعبان "ماحل بأخوتنا مصاب جلل وبدورنا كمهجرين آثرنا على أنفسنا بأن نتقاسم معهم المصاب وما تحويه خيمنا من مواد عينية وإغاثية، فنحن يهمنا التضامن مع أهلنا واخوتنا في مصابهم ولا نبحث عن مكاسب سياسية كما تفعل الدول التي تناست وتجاهلت انسانيتها فعرقلت وصول المساعدات إلى المنكوبين من الزلزال".

هذا ومن المقرر أن تستمر حملة جمع المساعدات في نواحي وبلدات مقاطعة كري سبي تحت شعار" معاً لأجل الانسانية" سبعة أيام.

(م)

ANHA