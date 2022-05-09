​​​​​​​مهجرو كري سبي يدينون سياسات الاحتلال التركي في تغيير ديمغرافية مناطقهم المحتلة

وقرئ البيان في ساحة مخيم مهجري كري سبي من قبل المهجر محمد الدوان بحضور العشرات من المهجرين القاطنين في المخيم.

وأدان البيان خطط دولة الاحتلال التركي لبناء مستوطنات وترحيل ما يقارب المليون لاجئ سوري من أراضيها وتوطينهم في المناطق التي احتلتها بقوة السلاح وهجرت أهلها إلى المخيمات وسط تخاذل المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذه التصريحات تغيير ديموغرافي واضح، لافتاً إلى أن الأولى هو إنهاء الاحتلال التركي، وتأمين عودة المهجرين إلى ديارهم.

وأكد المهجرون، خلال البيان، على رفضهم لتوطين اللاجئين في مناطقهم لأنه سيؤدي إلى الشقاق والفتنة بين مكونات الشعب السوري، وأن الأحرى أن يعود كل لاجئ ونازح، ومهجر إلى موطنه الأصلي لا أن يستولي على أرض الغير، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال النازحين ولجم دولة الاحتلال التركي ومنعها من المضي بسياستها في التغيير الديموغرافي للمناطق المغتصبة من سوريا وتأمين عودة آمنة لهم إلى أراضيهم.

وكانت دولة الاحتلال التركي قد هجرت أكثر من 100 ألف مواطن من مقاطعة كري سبي وريفها بعد احتلالها للمقاطعة عقب عدوانها الغاشم الذي شنته على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام 2019، ويقطن 6 آلاف مهجر في مخيم مهجري كري سبي، فيما يتوزع البقية في كل من مدن الرقة والطبقة وأريافهما، وعموم شمال وشرق سوريا.

(د)

ANHA