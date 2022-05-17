​​​​​​​مهجرو كري سبي يدعون المجتمع الدولي لوقف مخطط التغيير الديمغرافي في مناطقهم

وتجمّع اليوم، المئات من المهجرين القاطنين في مخيم كري سبي، وسط ساحته العامة للتنديد بالسياسة التركية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في مناطقهم، بمشاركة واسعة من شيوخ ووجهاء عشائر مقاطعة كري سبي وممثلين عن حزب سوريا المستقبل وشرائح مجتمعية مختلفة؛ وقوفاً وتضامناً مع المهجرين، وتنديداً بهذا المخطط.

بدأ المهجرون بإطلاق الشعارات المنددة بالاحتلال التركي وبسياسة أردوغان، مثل "لا للاحتلال التركي، يسقط أردوغان الخائن"، وبالتغيير الديمغرافي "لا للتغيير الديمغرافي، عاشت وحدة الشعب السوري، لا للفتنة"، حاملين يافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي، لا للتهجير القسري، لا للتغيير الديمغرافي".

ثم قرأ المهجر صالح الحجي البيان، وندد في مستهله بالمخطط التركي في استخدام اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها كأدوات لتنفيذ مخطط التوطين والتغيير الديمغرافي للمناطق السورية المحتلة.

وأكد البيان "أن المخطط الذي تعمل الدولة التركية المحتلة على تطبيقه على الأراضي السورية المحتلة، هو محاولة لتكريس الفتنة والشقاق، وزرع العداوة بين كافة السوريين"، مطالباً إياهم بعدم الانجرار وراء هذا المخطط.

ولفت البيان إلى أن "هذا المخطط سيطيل من أمد الأزمة السورية، على عكس ما تروج له الدولة التركية المحتلة، من خلال تشويه الرأي العام العالمي بصدد ممارساتها العدوانية".

واختتم البيان داعياً المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى التدخل لوقف هذا المخطط الاستيطاني، وعدم مساعدة تركيا في تنفيذه، "لِما له من خطر في تقسيم سوريا وزرع الفتنة والشقاق بين السوريين".

هذا، ووثقت وكالة حقوق الإنسان عفرين - سوريا في الـ 14 من الشهر الجاري ترحيل تركيا لأول دفعة من اللاجئين السوريين عبر بوابة كري سبي الحدودية باتجاه الأراضي السورية، وذلك تطبيقاً للمخططات التركية التي صرح بها المسؤولون الأتراك، ببناء مستوطنات في المناطق التي تحتلها من سوريا وترحيل مليون لاجئ سوري إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تسببت بتهجير أكثر من 100 ألف مواطن من مقاطعة كري سبي وريفها بعد احتلالها لها، عقب عدوان غاشم شنته على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من عام 2019، يقطن منهم 6043 مهجراً في مخيم مهجري كري سبي، فيما يتوزع البقية في كل من مدن الرقة والطبقة وأريافها، وهم يعانون ظروفاً معيشية صعبة بعد تهجيرهم من منازلهم وفقدان مصادر دخلهم.

(د)

ANHA