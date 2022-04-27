​​​​​​​مهجرو كري سبي وأهالي عين عيسى يخرجون في مسيرة تضامنية مع مقاومة الكريلا

ونُظمت المسيرة التي شارك فيها المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي، من قبل اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات.

وانطلقت المسيرة من دوار الانضباط العسكري وصولاً إلى دوار البلدية وسط الناحية.

رفع المشاركون في المسيرة يافطة كتب عليها "هلموا لمعركة الحرية ودحر الخيانة"، بالإضافة إلى رفع أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية، ورددوا شعارات من قبيل "لا للخيانة", "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

عند الوصول إلى دوار البلدية، ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كوباني، هبون محمد، كلمة، نددت فيها بالهجمات المشتركة لجيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية في باشور (جنوب كردستان).

مبينةً أن "الخيانة التاريخية لعائلة البرزاني تخدم مخططات المحتل التركي للهيمنة على المنطقة واحتلالها والاستمرار باضطهاد وإبادة شعوبها".

وعوّلت هبون محمد على صمود ومقاومة شعوب المنطقة وخاصة الفئة الشابة "التي استطاعت أن تحقق الانتصارات ضد مخططات الاحتلال في مناطق الدفاع المشروع، وأثبتت للعالم أن قوة المقاومة لا تقهر في وجه آلة القتل والإبادة".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهيد والشهادة.

هذا ويشن الاحتلال التركي مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوم إبادة مشترك على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) منذ الـ 17 من الشهر الجاري، فيما يبدي مقاتلو الكريلا مقاومة بطولية في وجهه.

(د)

ANHA