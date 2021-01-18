​​​​​​​مهجرو عفرين: كل الدول اتفقت ضد عفرين وسنقاوم حتى تحريرها

شن جيش الاحتلال التركي أولى هجماته على مقاطعة عفرين في 20 كانون الثاني/يناير 2018، وذلك بـ 72 طائرة حربية استهدفت أهالي كافة القرى والنواحي في المقاطعة، كل ذلك جرى وسط صمت دولي.

وفي هذا السياق، قال المواطن حسن شيخ حسن من أهالي قرية مريمين " لا يمكن أن ننسى يوم شن الهجمات على عفرين، كان يوماً مؤلماً لنا، 72 طائرة تحلق وباشرت القصف على شعب مدني، قتلت الأطفال والنساء والرجال".

واعتبر شيخ حسن أن الهجوم كان " مؤامرة دولية بدأت شرقاً وغرباً، بيد جميع دول العالم، أنا كنت شاهداً آنذاك أن قصف الطائرات الوحشي أدى إلى قطع رؤوس المدنيين".

وأشار شيخ حسن إلى مقاومة أهالي عفرين " أهالي عفرين المدنيون قاوموا رغم الإمكانيات الضعيفة أمام كل تقنيات تركيا الحديثة"، وأضاف " الدول التي تنادي بالحرية والأخلاق لكنها لا تملك الحرية إلا بالأزياء".

من جهتها، قالت المواطنة ناريمان شيخو "الدولة التركية الفاشية احتلت عفرين ، هدفها تقسيم عفرين وضمها إلى تركيا، كما فعلت في لواء اسكندرون وهجماتها على تل أبيض وكوباني كل تلك الجرائم بهدف استرجاع الدولة العثمانية من جديد ضمن الشرق الأوسط وخاصة على حساب الكرد".

وتابعت "لكن تركيا لن تنجح بتلك المخططات وبقوة وإرادة أهالي عفرين سنحرر عفرين ونعود إلى أرضنا وشجرة الزيتون".

أما المواطن محمد فاتكو، فقال " قاوم شعب عفرين 58 يوماً أمام هجمات الاحتلال التركي".

وتابع " الاحتلال قتل أهالينا وجيراننا والمئات من أهالي عفرين بلا أيّ ذنب، كيف تحمل العالم ما جرى لأهالي عفرين؟؟".

المواطنة سوزان مصطفى، أشارت إلى أن تركيا حولت مقاطعة آمنة مثل عفرين إلى "مكان للقتل و الفلتان الأمني، كما عمدت إلى خطف النساء وقتل الأطفال وارتكاب العديد من الجرائم بحق سكانها الأصليين".

(م)

ANHA