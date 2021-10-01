​​​​​​​مهجرو عفرين: ENKS يسعى لتصفية المقاومة

في الوقت الذي يصعّد فيه الأهالي المهجرين من عفرين وتل أبيض ورأس العين من وتيرة نضالهم ومقاومتهم لاسترداد حقوقهم المغتصبة، يعمل المجلس الوطني الكردي ENKS بكل الطرق والوسائل الخبيثة لضرب تلك المقاومة وكسر إرادة الشعوب في شمال وشرق سورية خدمة للمشروع العثماني القديم الجديد الذي يطمح لمحو ثقافة الشعوب وإبادتها وعلى رأسهم الشعب الكردي.

أهالي عفرين المهجرين الذين ورغم ظروف التهجير والعيش في المخيمات، إلا أنهم رسّخوا مبدأ النضال والمقاومة ولم تنطلي عليهم حيل الاحتلال التركي التي تروج لها بعض الأطراف العميلة وعلى رأسهم ENKS.

المهجر من عفرين قازقلي محمد أكد أن الشعوب تعي تماماً سياسة المجلس الوطني الكردي الخادمة لتركية والمعادية للشعب الكردي بالمقام الأول، مشيراً "إلى أعمال الشغب والبلبلة التي حاول المجلس الوطني الكردي افتعالها تحت مسمى " تظاهرة" على ارتفاع أسعار المحروقات وبعض المواد، ليست سوى أسلوب من أساليب تركيا لتأليب الشعب على الإدارة".

أما المواطنة أمل قهرمان فأوضحت أن "بعض الأطراف وعلى رأسها تركيا، سعت منذ اندلاع الأزمة السورية وانتصار ثورة روج آفا إلى كسر إرادة الشعب الكردي عبر ممارسة وسائل كثيرة من الحرب الخاصة ضدهم، واستخدمت بعض الأطراف السياسية كالمجلس الوطني الكردي لتحقيق مصالحها".

وأكدت أمل قهرمان أن ما يروج له المجلس الوطني الكردي لعودة المهجرين إلى عفرين "ليس سوى خدعة لتصفية من يعود وابتزازهم بالخطف والقتل لملء جيوبهم من مال الأبرياء"، مستشهدة بهروب العشرات من الأهالي إلى مناطق الشهباء بسبب تردي الوضع الأمني في المناطق المحتلة من عفرين ومنهم 30 شخص من عائلة واحدة (عائلة جاسم).

وبدوره عبر المهجر عارف سيدو عن غضبه من خيانة المجلس الوطني الكردي وعمالته لتركيا "التي تأتي بالتزامن مع الظروف المعيشية الصعبة والحصار المفروض على المنطقة وإغلاق المعابر الإنسانية مع شمال وشرق سورية، فبدل أن يكون المجلس الوطني الكردي عوناً وسنداً للشعب الكردي؛ يعمل بكل طاقته لخنقه وإبادته لإرضاء سادته في تركيا".

وطرح المهجرون نفس التساؤل؛ لماذا لا يتظاهر المجلس الوطني الكردي ضد جرائم تركيا في المناطق المحتلة...؟

لماذا يغمض عينه عن عشرات الأطفال والنساء الذين راحوا ضحية همجية تركيا وقصفها على مناطق الشهباء وعفرين؟؟

لماذا يسكت عن اغتصاب النساء وقتلهن...؟

لماذا يسكت عن سلب ممتلكات الأهالي وأرزاقهم ...؟

وأكدوا بأنهم ماضون في نضالهم ومقاومتهم حتى تحرير آخر شبر من الأراضي المحتلة والانتقام من كل من كان عوناً للمحتل على أهله وبلده.

(مـ)

ANHA