​​​​​​​مهجرو عفرين: عمليات قوات تحرير عفرين تزيد من إصرارنا على المقاومة

نفذت قوات تحرير عفرين (HRE) في الـ 22 من شهر نيسان الجاري عملية نوعية في مدينة مارع المحتلة شمال حلب، ضد جنود الاحتلال التركي، أسفرت عن مقتل 10 جنود من القوات الخاصة التركية، وإصابة 6 آخرين، بحسب البيان الصادر عن قوات تحرير عفرين.

ونشرت قوات تحرير عفرين تسجيلات مصورة على صفحتها الرسمية للعملية التي نفذتها ضد عربة مصفحة تابعة للاحتلال التركي، ولاقت صدىً واسعاً في المنطقة.

وبصدد ذلك عبّر مهجرو عفرين خلال حديث لوكالتنا، عن فرحتهم وسعادتهم بهذه العملية داعين قوات تحرير عفرين للمزيد من العمليات المماثلة، لتحرير عفرين.

عمليات قوات تحرير عفرين تزيد من معنوياتنا

ألفت بركو، أشارت في بداية حديثها إلى مقاومتهم في مقاطعة الشهباء منذ أكثر من أربعة أعوام، قائلة "مهما زادت حكومة دمشق من حصارها ودولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من قصفهم على مقاطعة الشهباء لن نتوانى عن المقاومة".

وأوضحت أن "العملية التي نفذتها قوات تحرير ضد جيش الاحتلال التركي زادت من معنويات وإيماننا في العودة إلى أرضنا وتحريرها من يد الأعداء".

مبيّنة أن "الأطفال والنساء والشيوخ جميعهم يقاومون ويتمسكون بحقهم في العودة إلى أرضهم وعدم الخضوع لممارسات الأعداء".

نريد المزيد من العمليات النوعية ضد جنود الاحتلال التركي في عفرين

من جانبه، بيّن المواطن حسن عثمان أن "العمليات النوعية التي تقوم بها قوات تحرير عفرين ضد جيش الاحتلال التركي تزيد من مقاومة وإصرار مهجري عفرين في المخيمات، وآخرها العملية التي نفذت في مارع والتي رفعت من معنويات الأهالي وزادت إيمانهم بتلك القوات وارتسمت ملامح السعادة على وجوه جميع الأهالي خاصة عندما انتشرت التسجيلات المصورة لتلك العملية وشاهدها الجميع".

ودعا عثمان قوات تحرير عفرين إلى تصعيد وتيرة عملياتها النوعية ضد الاحتلال التركي، والتي تزيد الشعور بالأمن والأمان لدى أهالي عفرين، مؤكداً "نحن على أتم الاستعداد للانضمام إلى قواتنا في أي وقت كي نحرر عفرين".

عندما شاهدت التسجيل المصور لقوات تحرير عفرين سعدت كثيراً

أما المواطن بكر بلال فقال: "شعرت بسعادة كبيرة لا توصف عندما شاهدت التسجيلات المصورة لعمليات قوات تحرير عفرين"، مطالباً القوات بتصعيد المقاومة والنضال حتى تحرير عفرين وتأمين عودة الأهالي إليها في أقرب وقت ممكن.

(ف)

ANHA