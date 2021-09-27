أطلقت الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني، حملة "حان وقت الحرية" في 12 أيلول عام 2020 في كردستان وخارج البلاد حيثما وُجد الكرد، وذلك للقضاء على المخاطر وضمان حياة حرة وديمقراطية.

وقد نُظمت خلال عام وعقب إطلاق الحملة، فعاليات عديدة ومتنوعة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان. وذلك في كل جزء من أجزاء كردستان وكل مكان يعيش فيه الكرد حول العالم . كما نظم مهجرو عفرين خلال عام فعالياتهم لتطوير الحملة.

وقد تحدث الأعضاء والرؤساء المشتركون لمؤسسات مقاطعة عفرين إلى وكالتنا حول هذا الموضوع.

حيث أشارت الرئيسة المشتركة لاتحاد إيزيديي مقاطعة عفرين، عائشة سيدو، إلى حملة "حان وقت الحرية"، وذكرت أنهن كنساء إيزيديات أقمن فعالياتهن وأعمالهن ونشاطاتهن على مدار عام في هذا الإطار. وأنهن سيواصلن فعالياتهن خلال العام الثاني للحملة، وتابعت: "من أجل حرية قائد الإنسانية، القائد آبو، نفذنا كشعب ونساء إيزيديات عفرينيات جميع فعالياتنا وأنشطتنا وأعمالنا خلال هذا العام، على أساس حملة حان وقت الحرية".

وتابعت عائشة سيدو: "إذا كنا نقاوم اليوم كشعب عفرين أمام قوى الهيمنة العالمية، فإننا نستمد قوتنا من القائد آبو. لذلك فإن حرية القائد آبو، ستكون حرية جميع شعوب الشرق الأوسط وحرية كل النساء".

وأوضحت عائشة سيدو أنهم سينخرطون ضمن الفعاليات في العام الثاني من حملة "حان وقت الحرية"، ستستمر فعالياتنا ومقاومتنا حتى يتم ضمان حرية القائد آبو .

ودعت" جميع الأشخاص المطالبين بالحرية والمنظمات النسائية إلى توسيع ساحات مقاومتهم فوراً، وتكثيف أنشطتهم ضد الفاشية المستبدة أكثر من أي وقت. وذلك من أجل حرية قائد الإنسانية، القائد عبدالله أوجلان للوصول إلى حل وسلام دائمين".

وحيا عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، رجب مصطفى، الذكرى السنوية الأولى لحملة "حان وقت الحرية "، وقال: "كشعب عفريني مهجر سنفعل كل ما نستطيع تلبية لدعوة منظومة المجتمع الكردستاني من أجل حرية القائد آبو. فحرية القائد آبو هي حريتنا. ونفذنا خلال هذا العام كل فعالياتنا وأعمالنا في مجلس عوائل الشهداء من أجل حرية القائد آبو. لن يتمكن أحد من العيش في استقرار وسلام في هذا البلد، حتى تتحقق حرية القائد آبو. لأن القائد آبو أصبح بفكره وفلسفته مصدراً للحياة والسلام. لذلك يجب على كل شخص أن يفعل ما في وسعه، في مجال النضال والمقاومة من أجل حرية القائد آبو، والانضمام إلى السنة الثانية لحملة "حان وقت حرية القائد آبو".

'حملة حرية القائد آبو هي حل لجميع المشكلات'

كما أوضح الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم عفرين، سليمان جعفر، أن حملة "حان وقت الحرية" هي : "مفتاح الحل الشعبي مرتبط بحرية القائد عبدالله أوجلان. وقف الحرب وحل القضية الكردية والسلام الدائم، كلها مرتبطة بحرية القائد آبو. في المرحلة الأولى من حملة "حان وقت الحرية"، ظهرت قوة الشعب الكردي والقوى الديمقراطية، لكنها بقيت ناقصة، والعزلة ما زالت مستمرة. لذلك يجب أن تهدف السنة الثانية من حملة "حان وقت الحرية" إلى حرية القائد آبو بالتأكيد وأن توسع قوة النضال. كشعب عفرين حريتنا مرتبطة بحرية القائد آبو، وستستمر فعالياتنا ومقاومتنا حتى تحقيق حرية القائد آبو".

(ر)

ANHA