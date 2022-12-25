​​​​​​​مهجرو عفرين يستنكرون مجزرة باريس

خرج المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في مظاهرة نظمها مؤتمر ستار، اليوم، استنكاراً لمجزرة باريس الثانية.

انطلقت المظاهرة من طريق قرية معراتة التابعة لناحية أحداث وتوقّفت في ساحة القرية.

ورُفعت خلالها صور شهداء المجزرة، وردّدت شعارات "الموت للفاشية"، "المقاومة حياة"، "المرأة، الحياة، الحريّة".

ولدى وصول المظاهرة إلى ساحة القرية، تحوّلت إلى وقفة احتجاجية، ألقت خلالها بلشين عفرين كلمة، باسم مؤتمر ستار قالت فيها: "يناضل الكرد ويقاومون منذ 45 عاماً. لن يتمكّن العدو من كسر إرادتهم وإبادتهم عبر المجازر. فهم سيواصلون النضال على الدوام".

ودعت بلشين عفرين "الحكومة الفرنسية إلى التحرّك لمحاسبة المجرمين وحماية الكرد".

ثم ألقى جوان حسن كلمة باسم هيئة الثقافة والفن في إقليم عفرين، ذكر فيها "أنّ الكرد يتعرّضون للاستهداف في جميع أنحاء العالم وليس في روج آفا فقط".

وتابع: "يسعون إلى القضاء على الكرد وإبادتهم ثقافيّاً وفنيّاً وأدبيّاً. لقد تعرّض زملاؤنا للاستهداف في مجزرة باريس، لذا سنعزّز أنشطتنا الفنية".

ثم ألقى صبحي الأحمد كلمة باسم الإدارة الذاتية لعفرين، أوضح فيها "أنّ جواسيس الاحتلال التركي يسعون إلى القضاء على الثقافة الكردية في شخص الشهداء الثلاثة ويسعون إلى اغتيال النساء مرةً أخرى".

ودعا الأحمد "حكومة باريس إلى اتّخاذ موقف واضح حيال المجازر المرتكبة بحق الكرد هناك وفرض عقوبات شديدة على المجرمين".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد الشعارين "المرأة، الحياة، الحرية" و"الشهداء خالدون".

ANHA