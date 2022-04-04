​​​​​​​مهجرو عفرين وأهالي الشهباء يحتفلون بميلاد القائد عبد الله أوجلان

افتتح مجلس مخيم العودة في ناحية شيراوا حديقة في المخيم باسم القائد، كما زرع أهالي عفرين الأشجار في الحدائق والمخيمات والأماكن العامة، وذلك تحت شعار "بروح الرابع من نيسان سنبني الأمة الديمقراطية ونعيش مع القائد آبو أحرار".

بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان والذي يصادف الرابع من نيسان، افتتح مجلس مخيم العودة حديقة في المخيم حملت اسم "حديقة القائد آبو"، حيث قصّت والدة الشهيد جوان عفرين، موليدة مصطفى شريط الافتتاح ليتم زرع أشجار الزينة (الشمسي) في الحديقة.

بدورهم، زرع أهالي المخيمات الأربعة الأخرى برخدان في ناحية فافين وسردم في قرية تل سوسين وعفرين في ناحية الأحداث ومخيم الشهباء في شيراوا المئات من أشجار الزينة والزيتون والصنوبر.

كما زرع أهالي نواحي تل رفعت، والأحداث وفافين وبلدة بابنس والقرى التابعة لها الأشجار في الأماكن العامة.

لتنطلق بعدها الاحتفالات في المنطقة.

(ف)

ANHA