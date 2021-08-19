​​​​​​​مهجرو عفرين في تل رفعت ينددون بهجمات الاحتلال التركي على قضاء شنكال

وشارك في التظاهرة الألاف من إيزيدي عفرين وكافة المكونات في ناحية تل رفعت للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على قضاء شنكال، ورفع المشاركين صور شهداء شنكال.

وانطلقت التظاهرة من دوار ناحية تل رفعت وجابت الشارع الرئيسي وسط ترديد الشعارات التي تحي مقاومة شنكال وعفرين، واتجهت صوب دوار الشهداء في الناحية ذاتها.

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الشهداء توقفوا دقيقة صمت، وبعدها أصدر مجلس ناحية تل رفعت واتحاد إيزيدي عفرين في ناحية تل رفعت بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه:

" نحن مجلس عفرين والشهباء في تل رفعت ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على إقليم شنكال مستهدفة قيادات المقاومة وأبناء شنكال من المدنيين العزل.

ندين ونستنكر صمت حكومة بغداد وهولير والمجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الحقوقية عن جرائم الاحتلال تجاه شعبنا الكردي الإيزيدي.

وبعد تحرير إقليم شنكال على يد أبطالنا وقواتنا العسكرية، من رجس داعش الإجرامي وهم قوات الدفاع الشعبي، قوات حماية شنكال، وحدات حماية المرأة، وحدات حماية الشعب. ازدادت هجمات الدولة التركية على شنكال، بحكم داعش صنيعة تركيا، وتلك الهجمات على شنكال هي لمنع عودة المهجرين إلى شنكال المقدسة.

ومن الجرائم التركية التي استهدفت فيها القيادي البارز مام زكي شنكالي عام ٢٠١٨ واليوم تستهدف وبنفس التاريخ في ١٦ آب عبر طائراتها الحربية القيادي البارز الشهيد سعيد حسن في سيارته، ورغم أن القوانين الدولية تحرم قصف المشافيـ إلا أن تركيا قصف مشفى سكينية وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والكوادر الطبية والجرحى الموجودين في المشفى، مما يثبت بأن حكومة أردوغان وحزبه مستمرون على نهج داعش في كل جرائمه بحق الشعب الكردي.

لقد أيقظنا القائد الوطني عبد الله أوجلان في عام ٢٠٠٧ بأن شنكال في خطر وعليكم حمايتها وبناء قوات الحماية الذاتية فيها. ونحن شعوب شمال وشرق سوريا نقف ونساند أهلنا في شنكال المقدسة كتفاً بكتف، والعمل على بناء وحدة الصف الكردي شعباً وأحزاباً وإن الأمة الموحدة لا تموت لأنها أقوى من الموت".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومتي عفرين وشنكال.

(كروبل)

ANHA