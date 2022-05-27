​​​​​​​مهجرو عفرين في الشيخ مقصود: قوات تحرير عفرين هي أملنا في تحرير عفرين والعودة إليها

توجه قوات تحرير عفرين ضربات موجعة وقاسية لجيش الاحتلال التركي مرتزقته ممن يحتلون مقاطعة عفرين.

وكان آخر ما نفذته هذه القوات هو سلسلة من العمليات النوعية على أوكار جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بين الـ 12 و17 من شهر أيار الجاري، في كل من منطقتي، الباب ومارع المحتلين، وناحية شرا في عفرين المحتلة وقرية تل مضيق في الشهباء.

فيما تعهد القيادي في قوات تحرير عفرين، شيار دنيز في تصريح مصور حصري لوكالتنا، بتاريخ 19 من شهر أيار الجاري، "بتوجيه ضربات قاسية لجيش الاحتلال التركي".

"قوات تحرير عفرين أملنا"

قالت المواطنة كلستان خليل "عندما نسمع أن قوات تحرير عفرين نفذت عمليات ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، نشعر أن عفرين ستحرر من الاحتلال وأن العودة إلى الوطن باتت قريبة".

وأضافت "نحن أهالي عفرين، نساند قواتنا التي تناضل وتقاوم في وجه الاحتلال التركي، مؤكدة "نستمد القوة والإرادة من قواتنا التي تلقّن المحتل التركي دروساً قاسية".

وعاهدت كلستان خليل بالوقوف إلى جانب قوات تحرير عفرين لتحرير مدينتهم، وقالت "مهما صعّد جيش الاحتلال التركي من هجماته وقصفه على مناطقنا، فمقاومتنا وإرادتنا لن تضعف وستبقى قوية".

"عمليات تحرير عفرين تشعرنا بأن العودة باتت قريبة"

أما المواطنة أمل شيخو فأشارت إلى أن جيش الاحتلال التركي قام بالهجوم على عفرين بجميع أسلحته وطائراته حتى استطاع احتلالها، وهجّر أهلها، وقالت "مقاومتنا لن تتوقف، وعفرين ستعود بالمقاومة والإرادة التي نستمدها من شهدائنا".

وتطرقت أمل إلى أن عفرين ليست لتركيا ومرتزقتها، بل لأهلها، وأضافت "عندما تنفذ قوات تحرير عفرين عمليات ضد الاحتلال، يكبر أملنا بالعودة والتحرير. وأن قوات تحرير عفرين هي التي ستعيدنا إلى عفرين".

"سنساند قواتنا لنحرر عفرين"

من جانبها قالت المواطنة ازدهار أحمد: "الاحتلال التركي لن يستطيع كسر إرادتنا وسلب أرضنا. بمقاومتنا سننهي الاحتلال في عفرين، ومثلما قاوم أهلنا ضد هجمات الاحتلال 58 يوماً، سنقاوم أيضاً إلى جانب قواتنا (قوات تحرير عفرين)".

وأكدت ازدهار على ضرورة مساندة قوات تحرير عفرين، والوقوف إلى جانبها لمواجهة الاحتلال التركي؛ لأن هدفنا الوحيد هو تحرير عفرين والعودة إليها".

(ف)

ANHA