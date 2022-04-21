​​​​​​​مهجرات من عفرين: الكريلا ستبقى وسيفنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وتموت الخيانة

عبرت أمهات في مقاطعة الشهباء، خلال حديث لوكالتنا، عن وقوفهن إلى جانب أبنائهن في قوات الكريلا بجبال كردستان، مؤكدات استعدادهن للحرب في الشهباء وجبال كردستان ضد الاحتلال التركي.

مستعدون للتوجه إلى جبال كردستان والوقوف إلى جانب أبنائنا

الأم شاذية إبراهيم قالت: "نحن في الشهباء بأبنائنا وبناتنا صغاراً وكباراً، مستعدون للوقوف إلى جانب أبنائنا الكريلا ضد الاحتلال التركي والمرتزقة المأجورين من عائلة البرزاني".

تابعت شاذية: "على PDK أن يعلم جيداً أن كلنا PKK ونقف إلى جانبه في التصدي للاحتلال التركي وخيانته".

واستنكرت شاذية خيانة حكام عائلة البرزاني الذين يشاركون الاحتلال التركي في حربهم ضد الكرد، مؤكدة أنهم سيُرمون في مزبلة التاريخ، مشددة أنهن مستعدات للتوجه إلى جبال كردستان والوقوف إلى جانب أبنائهن الكريلا في التصدي للعدوان التركي، "أما أن ننتصر ونحرر القائد أوجلان أو نموت".

كما قالت شاذية موجهة كلامها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني " الكريلا ستبقى وسيفنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وتموت الخيانة".

وتوجهت إلى مقاتلي ومقاتلات الكريلا بالقول" تصدوا بصدوركم للدبابات والمدافع نحن معكم من أجل العيش بحرية وكرامة".

مستعدات لخوض الحرب ضد الاحتلال التركي

من جانبها، قالت الأم ثريا حبش: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والاحتلال التركي أن يعلما جيداً أننا أمهات الشهداء وأمهات الكريلا، لن نتوانى يوماً عن تحقيق أهدافنا ونصرة أبنائنا الكريلا".

وأوضحت الأم ثريا أن الاحتلال التركي والدولة العراقية وعائلة البرزاني يشنون عدواناً مشتركاً ضد الكرد في روج آفا وشنكال وجبال كردستان، مبينة أنهن سيواجهن تلك الهجمات مهما كان الثمن، مجددة عهدها بالوقوف إلى جانب أبنائهن الكريلا ضد الاحتلال التركي والأخذ بثأرهم.

"التاريخ لن يرحم خيانة عائلة البرزاني"

أما نسرين جمو فأكدت أنهن جميعاً PKK ولن يتركن أبناءهم الكريلا أبداً، وسيقفن إلى جانبهم حتى تحقيق النصر، مستنكرة خيانة عائلة البرزاني ومساندتها للاحتلال التركي في عدوانه على مناطق الدفاع المشروع، قائلة: "كفاكم خيانة، عودوا إلى رشدكم لأننا لم ولن نسامحكم وأن التاريخ لن يرحمكم قط".

وأكدت نسرين جمو في ختام حديثها على مساندة قوات الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي.

(ف)

ANHA