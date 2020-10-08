​​​​​​​مهجرات كري سبي يطالبن المجتمع الدولي بالتحرك تجاه جرائم تركيا في المناطق المحتلة

وجاء هذا التنديد خلال الفعالية التي نظمها مؤتمر ستار في مخيم مهجري كري سبي في الذكرى الأولى لاحتلال مقاطعة كري سبي.

وشارك في الفعالية التي دعا إليها مؤتمر ستار بمخيم مهجري كري سبي العشرات من النساء المهجرات بالإضافة لمشاركة النساء العاملات في مؤسسات مجلس ناحية عين عيسى ولجان المرأة في كل من كوباني والرقة.

وخلال الفعالية ألقيت كلمتان باسم مؤتمر ستار بناحية عين عيسى الأولى من قبل مايا منصور والثانية من قبل مادلين شيخو، نددتا من خلالها بالجرائم المرتكبة بحق النساء وشعوب المنطقة على يد الاحتلال التركي ومرتزقته من قتل وتهجير واعتقالات وخطف وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية.

وطالبتا المجتمع الدولي بالتحرك حيال ما يحصل من جرائم وانتهاكات في تلك المناطق المحتلة والتي توثق يومياً عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة دون أي تحرك منهم.

وناشدتا منظمات حقوق الإنسان للنظر إلى حال المهجرات في المخيمات وأماكن النزوح وتأمين عودة آمنة لهن ولأسرهن إلى مناطقهم المحتلة والضغط على الدولة التركية لإنهاء احتلالها وجرائمها.

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ANHA