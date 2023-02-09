​​​​​​​مهجّرو سري كانيه يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها مؤتمر ستار مع اقتراب الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، نظم المؤتمر، اليوم الخميس بمخيم واشو كاني في مدينة الحسكة اجتماعاً، حضره العشرات من مهجّري سري كانيه المحتلة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة مجلس مخيم واشو كاني، حياة شيخو عن المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان، وقالت: "سعى القائد دائماً من أجل تحرير الشعوب المضطهدة، ولذلك تآمرت الدول عليه".

مضيفة: "وعلى الرغم من اختطاف القائد عبد الله أوجلان، إلا أن مقاومته في السجن وسعيه لنصرة الشعوب لم تتوقف؛ لذلك نحن بدورنا سنبقى ملتفين حول القائد حتى نيل حريته الجسدية".

تلا ذلك، عرض سنفزيون عن حياة القائد أوجلان والمؤامرة الدولية التي أحيكت ضده، ليختتم الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد في إمرالي "عاشت مقاومة القائد، لتحيا مقاومة القائد".

(م ح)

ANHA