​​​​​​​مهجّرو جندريسة يطالبون قسد وقوات تحرير عفرين بطرد الاحتلال التركي من عفرين  

نظّم مهجّرو ناحية جندريسة في مقاطعة عفرين اليوم، وقفة احتجاجية، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها مرتزقة "أحرار الشرقية" بحق أربعة مواطنين من أهالي الناحية عشية نوروز.

وتجمّع المئات من مهجّري عفرين وخاصة مهجّرو ناحية جندريسة وذوو الشهداء الأربعة، وسط ناحية فافين في مقاطعة الشهباء؛ للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

حمل المحتجّون أغصان الزيتون ويافطات كتب عليها "عفرين حرة حرة تركيا تطلع برا"، "انتماؤنا لعفرين هو الهوية التي لا نساوم عليها أبداً"، "عفرين ستتحرر بدماء الشهداء".

وردد المحتجّون هتافات تحيي مقاومة أهالي جندريسة ضد الظلم والاستبداد، وتمجّد تضحيات الشهداء، وتندّد بصمت القوى الدولية وتستنكر جرائم الاحتلال التركي، "جندريسة ليست وحدها"، "الشهيد حي لا يموت".

أدلى بعدها مهجّرو جندريسة ببيان، قرئ باللغة الكردية من قبل الطالبة زيلان سيدو، وباللغة العربية من قبل المعلمة عبير حمادة، وجاء في نصه:

"منذ خمسة أعوام للاحتلال التركي ومرتزقته لعفرين، ومسلسل الجرائم بحق أهلنا في عفرين لم ينتهِ، فعمليات الخطف والقتل والسلب باتت ملازمة لهذه المجموعات الإرهابية، وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وجندريسة سقط القناع الذي كانت تركيا ومرتزقتها يخفون وراءه حقيقتهم العنصرية".

وأوضح البيان "المجزرة التي حدثت عشية نوروز 20 آذار، وراح ضحيتها 4 مواطنين على يد مرتزقة "أحرار الشرقية" وبدعم مباشر من الاستخبارات التركية، كان الهدف منها هو إطفاء شعلة نوروز شعلة الحرية وكسر المقاومة وإحداث تغيير جذري في الهندسة السكانية وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين؛ لإفساح المجال أمام تنفيذ مشاريعهم الاستيطانية وجعل عفرين مرتعاً للإرهاب ومسرحاً لجرائمهم، ولكن شعب عفرين الذي لم يعد يحتمل جرائمهم ينتفض بوجه جلاديه، مطالباً بمحاسبة هؤلاء المجرمين والمرتزقة وخروج الفصائل الإرهابية من جندريسة وعفرين".

دعا البيان "أهلنا الأبطال في جندريسة خاصة وعفرين عامة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء ألاعيب الاستخبارات التركية ومرتزقتها والمجلس الوطني الكردي الذي يحاول التقليل من فظاعة الجريمة وإخراجها من مسارها الحقيقي واستثمارها لأهداف حزبية واختزالها في بيان إدانة".

وطالب البيان "بإنهاء هذه الجرائم بحق أهالي عفرين الأصليين بإنهاء الاحتلال وإعادة عفرين لأهلها"، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية لحماية أهالي عفرين من المجازر الممنهجة والعمل على إخراج المحتل التركي ومرتزقته من عفرين".

كما دعا "قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات تحرير عفرين لتحرير عفرين من رجس الاحتلال".

وانتهت الوقفة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة أهالي جندريسة.

(ل م)

ANHA