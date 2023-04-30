​​​​​​​مهجّرو عفرين يشترون الغاز بالكيلو

يزيد الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء من معاناة مهجّري عفرين القاطنين في المخيمات بالمقاطعة.

ودخل نفاد المحروقات "المازوت" وتوقف المولدات يومه الرابع على التوالي، وسط انقطاع تام للكهرباء، ويمضي أهالي المنطقة لياليهم وسط ظلام دامس.

ويجد الأهالي صعوبة كبيرة في تأمين المستلزمات الحياتية في المنطقة، ويعتبر الغاز إحداها، وإن أُمّن فإنه يباع بسعر غالٍ.

الرئيس المشترك لمجلس مخيم سردم، حمدي عبدو، شرح لوكالتنا وضع المهجّرين في المخيم. أوضح: "فرضت حكومة دمشق حصاراً مشدداً على الشهباء من جهة، والهجمات ضد المنطقة مستمرة من جهة أخرى. ولا يوجد غاز ولا مازوت، لذلك يواجه الأهالي صعوبات معيشية كبيرة في المخيم".

وتوزع مجالس المخيمات في الشهباء، وفق إمكاناتها، اسطوانات الغاز على المهجّرين، لكن وبعد منع حكومة دمشق دخول المواد الأساسية والغاز بشكل تام، فإن الأهالي مُجبرون على شرائها بالكيلو.

وأكد عبدو: "الأهالي يلجؤون إلى استخدام البابور بدل الغاز، ولكنهم بحاجة إلى المازوت لتشغيله. الذين يعيشون في المخيمات لا يستطيعون استخدام الحطب نظراً لخطورته، فيملؤون اسطوانات الغاز الصغيرة بالكيلو وفق إمكاناتهم، وسعر الكيلو الواحد منه يفوق أكثر من 20 ألف ليرة سورية".

وكان المهجّرون قد حولوا، وللضرورة، أدواتهم القديمة والبسيطة لطهي الطعام، ومنها البابور، للعمل على مادة المازوت بدل مادة الكاز جراء فقدانه، عبر استبدال رأس البابور القديم بآخر يصلح لتوفير النار عبر حرق المازوت، لكنها فُقدت هي أيضاً مؤخراً.

المهجّرة هيفين خلو، وصفت معانتهم بعدّة كلمات: "6 سنوات ونحن نعيش في المخيمات، نواجه صعوبات كثيرة، لا يوجد غاز ومازوت، وتشغيل البابور يحتاج إلى مادة المازوت، الغاز مكلفٌ جداً، لكن من أجل إطعام أطفالنا نضطر إلى شرائه".

(ي م)

ANHA