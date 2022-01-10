​​​​​​​مهجّرات عفرين يطالبن بمحاسبة مرتكبي مجزرة باريس

استشهدت المناضلة ساكينة جانسيز (سارا) مع رفيقتيها، فيدان دوغان (روجبين)، وليلى شايملز (روناهي)، على يد استخبارات الاحتلال التركي في العاصمة الفرنسية باريس في الـ 9 من كانون الثاني عام 2013.

في هذا الصدد رصدت مراسلتنا آراء مهجرات عفرين، اللواتي خرجن في مظاهرة، يوم أمس الأحد لاستذكار الشهيدات (سارا، روناهي، روجبين) واستنكرن الصمت الدولي حيال هذه المجزرة الشنيعة.

الهدف هو إضعاف شخصية المرأة وثورتنا

أدانت المهجّرة فاطمة شيخ بلو المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال التركي بحق المناضلة ساكينة ورفيقتيها في فرنسا عام 2013، قائلة: "في مثل هذا الوقت من كل عام نخرج في مسيرة لاستذكار شهيدات الحرية"، وتابعت "إننا نستنكر استهداف الاحتلال التركي لشخصية المرأة كالشهيدة ساكينة وفيدان وليلى، بهدف إضعاف إرادة المرأة الحرة وإضعاف ثورتنا التي تدعو للسلام والحرية".

أكدت فاطمة أنه مهما حاولت الدول السلطوية إضعاف إرادة المرأة فلن يؤثر ذلك عليهن وسيزددن قوة وعزماً وأضافت: "سنواصل فعالياتنا ولن نركع لدولة الاحتلال التركي، ولن يضعفنا شيء فنحن متمسكات بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لأن فكره يدعو لحرية المرأة وحقها في جميع المجالات".

أصبحن ضحية الصمت الدولي

من جانبها استنكرت سوزان حج خليل العمل الإجرامي الذي قامت به الاستخبارات التركية في باريس والذي أدى إلى استشهاد المناضلات الثلاثة، وأفادت قائلة: "نستنكر اغتيال شهيداتنا الثلاث اللاتي استشهدن في باريس، وكانت غايتهم من هذه المؤامرة إضعاف المرأة والقضاء على شخصيتها في المجتمع وإنهاء فكر وفلسفة القائد من الوجود".

وطالبت سوزان حج خليل بمحاسبة دولة الاحتلال التركية كما أدانت صمت الحكومة الفرنسية حيال المجزرة بحق نساء هدفهن تحقيق الحرية والسلام، "إن أيقونات السلام أصبحن ضحية الصمت الدولي وصمت الحكومة الفرنسية، نطالب هذه الدول بمحاسبة الجهات المسؤولة عن اغتيال المناضلات".

'لن نصمت حيال هذه الجريمة وسنحقق العدالة بأنفسنا'

ونوهت نسرين جمو أيضاً إلى الصمت الدولي حيال الجريمة، وقالت "أين حقوق الإنسان، لقد مرت أعوام على استشهاد المناضلات ولم نرَ أية مبادرة من أحد حيال مجزرة باريس".

مضيفة "نحن نساء عفرين لن نصمت حيال هذه الجريمة وسنحقق العدالة بأنفسنا ولن ننتظر أحداً، وسنواصل النضال على نهج ساكينة وروناهي وروجبين ".

(ك)

ANHA