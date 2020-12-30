​​​​​​​مهدي الكردستاني... من باشور إلى لندن ومنها إلى جبهات عين عيسى

يتواجد "مهدي الكردستاني" كما يلقب في قرية المشيرفة؛ شرق بلدة عين عيسى، التي تتعرض لهجمات من قبل الاحتلال التركي.

ينحدر مهدي محي الدين من قرية سرزل بالقرب من مدينة السليمانية الكردستانية، وخاض والده ضمن صفوف البيشمركة معارك ضد الغزو العراقي للمناطق الكردية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

لكنه اصطدم بواقع مؤلم عندما نشبت حربٌ أهلية بين الكرد أنفسهم في جبال كردستان الجنوبية، عندها قرر والد مهدي أن يضع سلاحه ويرفض المشاركة في الحرب، تلك الحرب التي أشعلتها الفتن الخارجية، بحسب تعبير "كردستاني".

التوجه من لندن إلى روج آفا

اختلفت الرؤية عند الشاب الكردي مهدي محي الدين الذي استقر لفترة تجاوزت 19 عاماً عاشها في مدينة لندن البريطانية، والذي رأى أن الهروب من تلك الصراعات في كردستان كفيلة بأن تمهد لاحتلالٍ خارجي لها، وأدرك أن الهجرة ليست بحل، وتيقن أنه يجب الدفاع عن تلك المناطق والمقاومة بشتى السبل للحفاظ على الأرض والشعب.

لم يكن مهدي الشاب الوحيد الذي وصل خلال الهجوم التركي على مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، يشير كردستاني إلى أن 83 شاباً وصلوا من مختلف مدن وبلدات باشور كردستان، منذ بدء الهجوم التركي في الـ9 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم، للمشاركة في مقاومة الكرامة.

دعماً لقضيته الكردية وسعياً للتعريف بالكرد في بريطانيا شارك مهدي محي الدين البالغ من العمر 40 عاماً في فعالياتٍ ونشاطاتٍ مدنية مختلفة بعد أعوامٍ من الدراسة، ولا سيما تنظيم التظاهرات ضد الاحتلال التركي، ليقرر فيما بعد السفر إلى روج آفا والمشاركة في المقاومة ضد الغزو التركي بعد عقدين عاشهما في مدينة لندن.

تختلف قصة مهدي عن آلاف القصص التي خرجت خلال أعوام الأزمة في المنطقة، بين الساعي إلى أوروبا بحثاً عن الأمان والقوانين الصارمة والقيود الأوروبية المصطنعة للاجئين، والساعي إلى خلق الحرية بالسلاح ضد محتلٍ غير آبهٍ بلغة السلام.

(ل)

ANHA