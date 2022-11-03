​​​​​​​محاولة اغتيال تستهدف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

وفتح مسلح النار على تجمع كان يقوده رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع أنصاره، اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة وكذلك بعض من أنصاره، وقال مسؤول حزبي إن خان أصيب في قدمه ولم يصب بجروح خطيرة، فيما قال مساعد عمران خان إنه تم قتل أحد مهاجمي الموكب وإلقاء القبض على آخر.

وقال المسؤول الحزبي أسد عمر لـ "رويترز": "فتح رجل النار من سلاح آلي وأصيب عدة أشخاص. كما أصيب عمران خان". ونُقل خان إلى المستشفى.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، حين تعرض موكبه لإطلاق النار.

ووقع الهجوم بعد أقل من أسبوع من بدء خان مسيرته من لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، إلى جانب آلاف من أنصاره.

ومنذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/ أبريل الماضي، قال خان أن الإطاحة به كانت مؤامرة دبرها خليفته، رئيس الوزراء شهباز شريف، والولايات المتحدة، وهي ادعاءات نفتها كل من رئيس الوزراء الجديد وواشنطن.

(د ع)