​​​​​​​محاولة اغتيال شابين في مخيم الهول من قبل خلايا داعش

وأفادت مصادر أمنية من المخيم أنه وردتهم معلومات بحدوث محاولة اغتيال داخل الفيز الرابع من مخيم الهول، وعليه سارعت دورية من القوى الأمنية إلى المكان ليتبين أن هناك شخصان تعرضا لإطلاق نار من مسدس عيار 9 مم من قبل خلايا لمرتزقة داعش، وتم نقلهما إلى مشفى الهلال الأحمر الكردي في المخيم.

وخلال المعاينة والتحققيات تبين أن المصاب الأول اسمه "اسامة ناصر الوكاع من مواليد ديرالزور 2002 ويقطن في الفيز الرابع من المخيم، وقد تعرض لطلقتين واحدة في الرأس والثانية في اليد اليمنى، وكانت حالته مستقرة، أما المصاب الثاني فيدعى حمودي جاسم اللطوف من مواليد البوكمال 2001 ويقطن في الفيز الرابع من المخيم وأصيب بطلقتين في الرأس وكانت حالته حرجة". وتم نقل المصابين إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج.

وبحسب ما أفاد المصاب اسامة ناصر الوكاع للقوى الأمنية أنه جرى اختطافهما من قبل ثلاث اشخاص مجهولين ويحملون السلاح، وسألوهم عن أسماء من أفرغ مستودعات الفيز الخامس من المخيم ثم أطلقوا عليهما النار من مسدس ولاذوا بالفرار.

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ANHA