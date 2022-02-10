​​​​​​​محاولة اغتيال لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الدبيبة كان عائداً إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق، بحسب ما أفادته صحيفة "البيان".

وجابت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق النار.

وأفادت تقارير بأنه لم يتم إلقاء القبض أو التعرف على منفذي محاولة الاغتيال حيث لاذوا بالفرار.

وعُين الدبيبة رئيساً للوزراء في آذار/ مارس رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، التي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر.

(ل د)