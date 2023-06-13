​​​​​​​محاولات حثيثة لسلطات الاحتلال التركي لإبعاد الشعوب التواقة للحرية عن القائد

يعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 24 عاماً في سجن إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتم تسليمه إلى سلطات دولة الاحتلال التركي.

وتفرض سلطات الاحتلال التركي عزلة مشددة بحق القائد، إذ قامت مؤخراً باتخاذ قرار حظر جديد بحقه، يقتضي بمنع الزوّار من زيارة سجن إمرالي لمدة ستة أشهر، وذلك على الرغم من عدم انتهاء مدّة سريان قرار الحظر السابق.

وتصاعدت ردود الفعل المنددة بقرار الحظر، فقد استنكرت المواطنة من مدينة الحسكة، نداء الصالح، انتهاكات سلطات الاحتلال التركي بحق القائد، وأشارت إلى: "كان متوقعاً أن تمدد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، كون تركيا دولة محتلة وبعيدة عن القيّم ومبادئ الأخلاق".

وأضافت نداء الصالح: "المحتل التركي يلجأ إلى تشديد العزلة وتمديدها بهدف إبعاد القائد عن مشروعه الديمقراطي وثورة المرأة"، وأكدت أن اعتقال القائد جسدياً "لا يعني اعتقاله فكرياً".

أما المهجّرة من سري كانية المحتلة والقاطنة في مدينة الحسكة، حلبجة عبدو، نوّهت إلى تأثر صحة القائد عبد الله أوجلان بمناخ إمرالي الرطب والقاسي وسط فرض عزلة مشددة عليه.

وأشارت حلبجة إلى أن دولة الاحتلال التركي تحاول من خلال فرض عزلة مشددة على القائد، طمس فكره وفلسفته التي انتشرت وتعلّم منها الكثير من دول العالم، داعية منظمات حقوق الإنسان لإيقاف انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان في أسرع وقت.

من جهتها، لفتت عزال الملا، الانتباه إلى صمت القوى الدولية والإقليمية إزاء انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد، كما نوّهت إلى تخوّف الأخيرة من أفكار القائد التي تعد مفتاحاً لحل كافة المشاكل والقضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط.

(ي م)

ANHA