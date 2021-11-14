​​​​​​​محاولات اقتحام البرلمان من قبل الإخوان المسلمين والأمن التونسي يتصدى

وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان المسلمين خلال وقفة احتجاجية.

ورفعت قوات الأمن التونسية من جاهزيتها قبيل وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة باردو - حيث مقر البرلمان - ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد التي اتخذها في 25 تموز/ يوليو الماضي.

ودعت عناصر إخوانية إلى المشاركة بكثافة في الوقفة بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.

وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.

وهذا أحدث تحرك إخواني بعد آخر مسيرة شهدها شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة يوم العاشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وعادة ما ترافق الاحتجاجات التي تشارك في عناصر إخوانية أعمال عنف وخروج على القانون.

وتعهد الرئيس قيس سعيّد الذي يحظى أيضًا بدعم الشارع التونسي، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، لإنهاء فترة الاضطرابات التي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.

(ل د)