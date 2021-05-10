​​​​​​​محاولات اغتيال أخرى في بغداد والديوانية

وأتت محاولة اغتيال حسن بعد يومٍ على مقتل إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، برصاص مسلّحين أردوه أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.

ويرقد الصحفي العراقي في العناية الفائقة بعدما "أصيب برصاصتين في رأسه وبرصاصة ثالثة في كتفه"، بحسب ما أفاده طبيبٌ لوكالة فرانس بريس.

وقال شاهد عيان كان برفقة حسن حين وقعت محاولة الاغتيال، قرابة الساعة الواحدة فجرًا من اليوم، إنّ حسن تعرّض لإطلاق النار "أثناء نزوله من سيارته متوجهًا إلى منزله".

يشار إلى أن محاولة الاغتيال هذه قد جاءت بعد ساعات من تشييع الناشط البارز ورئيس تنسيقية الاحتجاجات إيهاب الوزني، الذي قتل في كربلاء جنوب بغداد بهجومٍ مسلح في وقت مبكر من الأحد.

وعُرف الوزني بأنه من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء إدارة الدولة والمنادية بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في المدينة.

هذا ولم تعلن وسائل الإعلام العراقية عن محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن حتى الآن.

وعلى صعيدٍ متصل، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بإصابة منتسب في الاستخبارات بجروح بعد تعرضه لمحاولة اغتيال غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر "إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه منتسب في استخبارات الداخلية ضمن منطقة حي العامل غرب العاصمة بغداد"، بحسب ما أفادت شبكة السومرية.

وأضاف ان "الحادث أسفر عن إصابة المنتسب بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

(د ع)