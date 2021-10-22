​​​​​​​محامية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة تركيا وفق القاعدة 74 من القانون الدولي الإنساني العرفي

أوضحت المحامية، روني عمران خلف، أن القوانين الدولية تنص على فرض عقوبات شديدة على كل من يستخدم الأسلحة الكيماوية بحق الشعوب. وقالت: "هذه مسؤولية المجتمع الدولي".

وبموجب القاعدة الـ 74 من القانون الدولي الانساني العرفي، تحظر مجموعة من المعاهدات استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاعات المسلحة الدولية، منها إعلان لاهاي بخصوص الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف بشأن الغازات، واتفاقية الأسلحة الكيماوية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت روني عمران إلى تباين المواقف الدولية بشأن استخدام الأسلحة المحظورة، قائلة: "إيران طورت المفاعلات النووية؛ لذلك تم محاصرتها وفرض عقوبات عليها"، وتابعت "والآن دولة الاحتلال التركي تستخدم الغاز الكيماوي ضد الكرد وشعب المنطقة، كما حدث في سري كانيه عام 2019 ضد أبناء جنوب كردستان وحركة الحرية، إلا أن المجتمع الدولي يلتزم الصمت".

وألقت روني عمران اللوم على المجتمع الدولي الصامت إزاء الجرائم المرتكبة بحق الكرد: "إن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية يدل على أنها شريكة في الجرائم التي ترتكب بحق شعوب المنطقة والشعب الكردي على وجه الخصوص".

وحذرت روني عمران من أن إطلاق العنان لدولة الاحتلال التركي سيدفعها إلى توسيع نطاق جرائمها لتشمل جميع مكونات المنطقة "إن لم يتم وضع حد لدولة الاحتلال التركي سوف توسع من حلقة جرائمها ضد شعوب المنطقة".

وطالبت روني عمران الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الانسان بأداء دورها القانوني والإنساني تجاه شعوب المنطقة.

(آ)

ANHA