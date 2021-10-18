​​​​​​​محامون: كمين خليفان عمل مناف للأخلاق الكردستانية والمجتمعية

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم اللذين استشهدا في كمين غادر لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويتوافد الأهالي وممثلون عن المؤسسات المدنية والسياسية إلى خيمة الاعتصام للمشاركة في الفعالية.

محامون شاركوا في فعاليات خيمة الاعتصام استنكروا الجريمة التي ارتكبتها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق مقاتلي الكريلا، وطالبوا بتسليم جثامين المقاتلين فوراً.

المحامي محمد أمين النعيمي، عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، قال "عند سماعنا باستشهاد خمسة مقاتلين على يد الديمقراطي الكردستاني ولشكري روج، تساءلنا ما سبب وجود لشكَري روج في خليفان؟ المفروض أن يضعوا كمائن لداعش، وليس لقوات الكريلا التي تحمي الأجزاء الكردستانية وباشور كردستان".

ونوّه النعيمي إلى أنه "لولا تضحيات قوات الكريلا لما وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية وخاصة في روج آفا، وعلى هذا الأساس أصبحت القضية الكردية قضية عالمية في المحافل الدولية".

"كمين خليفان خيانة والأبشع منه هو عدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم"

وقال النعيمي إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الديمقراطي الكردستاني بحق الكريلا في كمين غادر في خليفان هي خيانة، والأبشع منها هو عدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم، لذلك، فإن الشعب الكردي وجميع مكونات الجزيرة وصلوا إلى مرحلة الاحتقان حيال الأفعال التي يقوم بها الديمقراطي الكردستاني".

واستنكر النعيمي ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلاً: "كفى لهذه الأفعال. يجب عليه تسليم الجثامين بأقصى سرعة".

عدم تسليم جثامين الشهداء عمل مناف للأخلاق الكردستانية والمجتمعية

وبدوره، قال المحامي والرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم الجزيرة، شاهين لالي: "إن تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني تخدم العدو التركي وأجنداته في فرض هيمنته على عموم الأجزاء الكردستانية"، مضيفاً إن الهدف من وقفة المحامين في إقليم الجزيرة في خيمة الاعتصام، هو منع الاقتتال الداخلي.

وأضاف: "لا للتصرفات غير القانونية والخارجة عن نطاق القانون من قِبل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف لالي: "عدم تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم مخالفةٌ واضحة وصريحة لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها عام 1948، وبالتالي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة للأخلاق الكردستانية والمجتمعية عامةً"، مناشداً الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية ذات الصلة الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني لتسليم جثامين مقاتلي الكريلا".

ما ارتكبه قوات الديمقراطي الكردستاني مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني

وقال لالي: "الجميع يدرك أن قوات الكريلا قوات كردستانية مشروعة، تدافع عن الوجود الكردي، ومن حقها أن تكون في أي بقعة كردستانية"، مضيفاً إن قوات الكريلا لبّت النداء في شنكال، كما لبّت مناشدة الديمقراطي الكردستاني الذي استعان بقوات الكريلا إبان هجمات داعش واقترابه من هولير، حيث عبرت قوات الكريلا الحدود وأثبتت أنها قوة كردستانية وتقوم بالواجب الوطني والكردستاني في الدفاع عن الشعب الكردي وجميع المكونات في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

وفي نهاية حديثه، ناشد المحامي شاهين لالي جميع المنظمات الحقوقية ذات الصلة الضغط على الديمقراطي الكردستاني لتسليم جثامين الشهداء ومعاقبة الجناة، ".

(ك)

ANHA