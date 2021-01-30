​​​​​​​محامون من منبج: مجزرة تل رفعت تعدّ جريمة حرب وفق القانون الدّوليّ

تصاعدت في الآونة الأخيرة هجمات دولة الاحتلال التركيّة وانتهاكاتها بحقّ شعوب المنطقة, بدأت من ناحية عن عيسى وقرى تل تمر, وصولاً إلى تل رفعت وارتكابها مجزرة بحقّ المدنيين راح ضحيتها أربعة شهداء وتسعة جرحى من بينهم امرأة نازحة من مقاطعة عفرين.

وفي هذا السياق تحدّث لوكالتنا عدد من المحامين في منبج، منهم المحامي أحمد حاج محمود عضو في اتّحاد المحامين في منبج وريفها، فقال: "مجزرة تل رفعت هي امتداد ثقافة الدولة التركيّة التي هجّرت سكّان المنطقة من مناطقهم وهي دولة استعمارية فاشية".

وتابع أحمد حاج محمود: "إنّ الاحتلال التركي ومرتزقته مجرمو حرب، ويجب تشكيل محكمة دولية تحاسب هؤلاء المجرمين, لأنّ شعوب شمال وشرق سوريا عانت من انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته ومازالت تعاني".

وناشد محمود في نهاية حديثه: "كافّة المحامين والحقوقيّين والقانونيّين في شمال وشرق سوريا بالتكاتف، وأن يجتمعوا على كلمة واحدة وبكلّ طاقة وقوة, لإنشاء منظّمات حقوقية وإنسانية ضمن الإدارة الذاتية لإيصال الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال التركيّة في شمال وشرق سوريا إلى العالم".

ومن جانبه تحدّث المحامي عمر بركل قائلاً: "مجزرة تل رفعت هي مجزرة بحقّ الإنسانية، واستهداف المدنيين العُزّل بسلاح الجوي في شمال وشرق سوريا هو سياسة مخطّطة لأجل إفراغ المنطقة من سكّانها الأصليّين".

وتابع عمر: "إنّ هذه المجزرة ليست المجزرة الأولى والأخيرة، بل قامت الدّولة التركية سابقاً بارتكاب عدّة مجازر في المنطقة".

وطالب عمر بركل في نهاية حديثه: "المنظّمات الدولية بإيقاف العدوان التركيّ وانتهاكاته بحقّ المدنيّين في شمال وشرق سوريا, وإيقاف سياسة التّغيير الديمغرافيّ الذي يقوم به الاحتلال التركيّ ومرتزقته في المناطقة".

أمّا المحامي محمود نبي عضو اتّحاد المحامين في منبج، فقال: "إنّ مجزرة تل رفعت التي قامت بها دولة الاحتلال التركيّة هي جريمة ضدّ الإنسانيّة وفق القانون الدوليّ الذي يعدّ استهداف المدنيّين من جرائم الحرب، كما أنّ هذه الدولة هي المموّل الأساسيّ للإرهاب في المنطقة".

وقال محمود في ختام حديثه: "إنّ الرأي العام والمنظّمات الحقوقية الدولية مرهونة بالإملاءات الأقوى على حساب العدل والحقّ, والصّمت إلى جانب الجهة الأقوى على حساب الشّعوب".

(كروب/إ)

ANHA