​​​​​​​محامو وعوائل معتقلي إمرالي يتقدمون بطلب جديد للقاء بهم

تقدّم كلٌّ من شقيق القائد عبد الله أوجلان؛ محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج وأشقاء المعتقلين الآخرين في سجن إمرالي، شقيق المعتقل عمر خيري كونار؛ علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم؛ بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش؛ مليحة جتين، بطلب جديد إلى مكتب النيابة العامة في بورصة من أجل اللقاء بهم.

هذا ولم يتمكن المحامون من اللقاء مع موكلهم القائد عبد الله أوجلان منذ 15 شهراً. حيث تتحجج سلطات الفاشية التركية بوجود عقوبات تمنعهم من اللقاء به.

الجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات حول وضع وصحة القائد أوجلان منذ الـ 25 من آذار عام 2021.

وتفرض سلطات الفاشية التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(ل م)