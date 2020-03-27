​​​​​​​محامو وعائلات معتقلي إمرالي يراجعون النيابة العامة لزيارة ذويهم

تقدم شقيق القائد أوجلان، محمد أوجلان، وموكله مظلوم دينج بطلب إلى النيابة العامة في بورصا لزيارة القائد أوجلان ما بين 30 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل في سجن جزيرة إمرالي.

وتقدمت عائلات المعتقلين عمر خيري كونار، هاميلي يلدريم وويسي أكتاش، بطلب إلى مكتب المدعي العام للمحامين لزيارة إمرالي والاطمئنان على المعتقلين.

وأفادت العائلات أنه إذا لم تقبل النيابة العامة طلبات زيارة إمرالي، فإنها تود التحدث مع ذويها على الفور عبر مكالمة هاتفية.

كما تقدم محامو القائد عبد الله أوجلان راضية تورغوت، ريزان ساريجا، سرباي كوكلو وإبراهيم بيلمز بطلب إلى النيابة العامة في بورصا للقاء موكلهم أوجلان بين 30 مارس و3 أبريل في جزيرة إمرالي.

(م)