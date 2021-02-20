​​​​​​​محامو شمال وشرق سوريا ينصّبون أنفسهم مدّعين على تركيا ومدافعين عن القائد

البيان أُلقي أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين في شمال وشرق سوريا، وقرأته الرئيسة المشتركة لاتحاد محاميي شمال وشرق سوريا، أحلام الصالح.

وأكد البيان أن تركيا باستمرار اعتقالها للقائد عبدالله أوجلان وفرض العزلة عليه، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والقوانين الدولية، ولا تهدف من وراء ذلك إلا إلى إسكات صوت الحق وضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي دعا إليه القائد، ومنع امتداده الى الدول الاستبدادية وفي مقدمتها تركيا.

وأوضح البيان "هذا يدل وبشكل جليّ على ضعف السياسة التركية أمام فكر القائد عبد الله أوجلان ونهجه، وذلك لسياسة حكومة العدالة والتنمية التي تعتقد أنها بقمعها للكلمة الحرة تستطيع قمع إرادة شعبنا الرامية لبناء مجتمع حر وديمقراطي يضمن المساواة بين جميع أفراده، وذلك على نهج وأفكار القائد عبد الله أوجلان، وما نتج عنه من عمل وبناء للمجتمع في شمال وشرق سوريا".

وطالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم والأحزاب والمؤسسات المدنية ومنظمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومؤسساته بضرورة تطبيق الأعراف والقوانين الدولية والنظر بعين العدالة لقضية القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ 22 عامًا ظلمًا، وبدون وجه حق من قبل الحكومة التركية وفرض العزلة عليه في جزيرة إمرالي بشكل لا إنساني ولا قانوني دون السماح لذويه أو محاميه بزيارته والاطلاع على أحواله".

وأوضح البيان باسم جميع محاميي شمال وشرق سوريا "ونحن محامو شمال وشرق سوريا وعبر اتحاداتنا ومؤسساتنا التي يعمل فيها 4۸۸ محامي/ة، نسخّر أنفسنا للدفاع لقضية القائد عبد الله أوجلان وننصّب أنفسنا للادعاء أمام هيئات العدل الدولية على الحكومة التركية لاقترافها هذا الجرم المستمر إلى يومنا هذا، وسنستمر بالدفاع المشروع عن قضايا شعينا حتى النصر".

(أع/ م)

ANHA