​​​​​​​محامو شمال وشرق سوريا يدعون الحقوقيين في العالم للعمل معاً من أجل القائد أوجلان

وسط تخاذل المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان، يتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي لأسوأ عزلة مشددة منذ اعتقاله نحو 24 عاماً، إذ لم يرد منه أي خبر منذ أكثر من 21 شهراً، في تكتم ممنهج للسلطات التركية عن أوضاعه وصحته.

وكان وفد من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، قد زار سجون تركيا بين 20 - 29 أيلول من العام المنصرم، ولكنه أدلى بتصريحات متناقضة حول زيارته.

في البداية أوحت اللجنة أنها زارت القائد أوجلان ولكنها فيما بعد زعمت أن القائد عبد الله أوجلان رفض اللقاء معها وهو ما أثار المخاوف في كردستان حول الوضع الصحي والأمني للقائد.

وبالرغم من جميع النداءات التي وجهت إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب للكشف عن وضع القائد، إلا أنها لم تكشف أي معلومات، مما تسبب في زيادة المخاوف.

تعليقاً على العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد أوجلان، تحدث محامو شمال وشرق سوريا.

المحامي والرئيس المشترك لاتحاد المحامين في الرقة، خالد الحسن، استنكر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، قائلاً: "منذ عام 1999 يعتقل القائد أوجلان وفي السجن الانفرادي؛ تستمر الانتهاكات المنافية لحقوق الإنسان بحقه إلى يومنا الراهن".

اختطافه مخالفة

وأضاف: "القائد أوجلان، مفكر سياسي وفيلسوف، وليس مجرماً، عملية اختطافه بالأصل كانت مخالفة ومنافية للقوانين الدولية".

معرباً عن مخاوفه حول الوضع الصحي للقائد أوجلان، وقال: "الوضع الصحي للقائد غامض، منذ أكثر من 21 شهراً؛ بسبب منع الدولة التركية الزيارات للسجن".

دعوة للكشف عن وضع القائد

دعا الحسن المنظمات الإنسانية والحقوقية حول العالم ونظرائه الحقوقيين بالعمل معهم؛ للكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، وقال إنهم لا يثقون باللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT، "كونها مشروع للدول الاستعمارية التي جندت عملائها من أجل خطف القائد أوجلان".

انتهاك صارخ

كما قال المحامي، محمد باقي حسين من ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة إن "من أبسط حقوق المعتقلين هي زيارات ذويهم الدورية لهم، إلا أن الدولة التركية ومنذ خطفها للقائد أوجلان تقوم بعرقلة الزيارات وتمنع ذويه وموكليه من اللقاء به؛ وهو انتهاك صارخ".

مطالبة بعدم التزام الصمت

فيما تطرق المحامي، مصطفى شيخ مسلم من مدينة كوباني إلى العزلة على القائد أوجلان من الناحية القانونية، قائلاً "إذا ما أردنا الحديث عن قانونية العزلة المطبقة على القائد أوجلان، علينا العودة والحديث عن قانونية اعتقاله، فسبب الاعتقال؛ كونه صاحب مطلب ومشروع سياسي وصاحب قضية، وليس مرتكباً لأي جرم يستدعي اعتقاله، واليوم يعتبر القائد أوجلان معتقلاً سياسياً".

مضيفاً: "المعتقل السياسي في أي دولة كانت له قوانين خاصة، كونه معتقل رأي وليس معتقل جنائي، وبالتالي لا يمكن القول، إن العزلة المفروضة قانونية أم لا، كون اعتقال القائد أوجلان ومنذ اليوم الأول ليس بالقانوني".

وطالب شيخ مسلم في ختام حديثه "جميع الحقوقيين في أنحاء العالم بعدم التزام الصمت حيال ما يتعرض له القائد أوجلان بصفته؛ ممثلاً للشعب الكردي في العالم".

(م ح)

ANHA