​​​​​​​محامو مكتب العصر الحقوقي يتقدمون بطلب جديد للقاء القائد عبد الله أوجلان

تقدّم اليوم الثلاثاء، المحامون من مكتب العصر الحقوقي؛ إبراهيم بيلمز، وراضية أوزتورك، وعمران أمكجي، وجنكيز يوركلي بطلب جديد إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين (عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي آكتاش).

ويقدم المحامون طلبين كل أسبوع من أجل لقاء القائد عبد الله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، لكنها تبقى معلقة دون رد.

فيما تفرض السلطات التركية "عقوبات انضباطية" عليه بذرائع واهية، بقصد حرمانه من "الحق في الأمل" الذي يمنح المعتقل السياسي حريته الجسدية بعد مضي 25 على سجنه دون أي عقوبات.

(س ر)