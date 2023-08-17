​​​​​​​محامو مكتب العصر الحقوقي يقدّمون طلباً للقاء معتقلي إمرالي

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز، وراضية أوزتورك، وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي، من أجل لقاء موكليهم القائد عبد الله أوجلان، والمعتقلين الآخرين عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي آكتاش.

ولم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار عام 2021، فيما يقدم المحامون طلبات من أجل زيارته مرتين في الأسبوع، دون أن يتلقوا أي ردّ.

وكان مكتب العصر الحقوقي قد أدلى ببيان في 7 آب الجاري، معبّراً عن استيائه حيال نظام التعذيب الذي لا مثيل له، وقال: "السيد أوجلان معتقل في ظل نظام تعذيب لم يشهده تاريخ "القانون"، لذا ندعو الرأي العام الديمقراطي إلى التحلي بالحساسية حيال ذلك".

وأشار البيان إلى أنه "في غضون السنوات الـ 12 الماضية، عقد المحامون اللقاء مع أوجلان 5 مرات فقط، وكان آخر لقاء في 7 آب 2019".

(ل م)