​​​​​​​محامو أوجلان يتقدمون بطلب جديد للقائه

راجع اليوم الثلاثاء، محامو القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي ذي الحراسة المشدّدة، (راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، فائق أوزغور أرول وجنكيز يوركلي) مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء موكليهم المعتقلين في إمرالي.

يقدّم المحامون طلبين في الأسبوع للقاء موكليهم (القائد عبد الله أوجلان، هاميلي يلدرم، ويسي آكتاش وعمر خيري كونار)، لكن لا يُرد على هذه الطلبات من قبل السلطات التركية.

وقدّم المحامون في ٢٢ تشرين الثاني العام الماضي، طلباً إلى المحكمة الجزائية في بورصة لإجراء "لقاءٍ عاجل" مع القائد أوجلان، ليُكشف على إثره أن السلطات التركية قد فرضت على القائد عقوبتين جديدتين تقضيان بمنع لقائه بالمحامين وأسرته.

ورفضت المحكمة طلب المحامين متذرّعةً بالعقوبة الصادرة في ١٢ من تشرين الأول من العام الماضي التي تحظر اللقاء بأوجلان لستة أشهرٍ. وفي طلب لقاء عائلته به أيضاً تذرّعت المحكمة بالقرار الصادر في ١٨ آب من العام الماضي والقاضي بمنعه اللقاء بعائلته لمدة ثلاثة أشهر. ولم تقدّم المحكمة للمحامين أي معلومات عن سبب هذا المنع.

(ر)