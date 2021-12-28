​​​​​​​محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقائه

وتقدم المحامون (نوروز أويسال وإبراهيم بيلمز ومظلوم دينج وسرباي كوكلو) بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية هيئة العقوبات الجزائية في إمرالي من أجل اللقاء مع القائد.

ويشار إلى أن آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي جرى في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

(س ر)