​​​​​​​محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقائه

وراجع المحامون (فايق أوزغور أرول، راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، وجنكيز يوركلي)، مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، اليوم الثلاثاء، للقاء موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

كما راجع محامو معتقلي إمرالي الآخرين، عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش، أيضًا السلطات من أجل اللقاء بهم.

وتبقى الطلبات التي يقدمها محامو القائد أوجلان والمعتقلين الآخرين، معلّقة دون رد.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا، متجهًا إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

والجدير بالذكر أن اعتقال القائد عبد الله أوجلان يستأثر باهتمام الرأي العام العالمي، وسط مطالبات بإطلاق سراحه وإنصافه.

(س ر)