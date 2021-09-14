​​​​​​​محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقاء موكلهم

اليوم مجدداً تقدم محامو القائد (راضية اوزتورك، فايق أوزغور أرول، ريزان ساريجا وجنكيز يوركلي) بطلب لقاء موكلهم، إلى النيابة العامة في بورصة.

وجرى آخر لقاء مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق.

وكانت النيابة العامة في بورصة قد فرضت على القائد عبد الله أوجلان عقوبة منع لقاء المحامين لـ 6 أشهر بحجة تقديمه (خريطة الطريق) عام 2009 إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (DMME).

وانتهت العقوبة منذ الـ 23 من آذار الماضي، فيما يستمر الادعاء حتى اليوم بعدم السماح للمحامين بلقاء القائد أوجلان.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عامًا في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(س ر)