​​​​​​​محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقاء موكلهم في إمرالي

وتقدم كل من محامو القائد عبدالله اوجلان وهم رازية أوزتورك، فائق أوزكور أرول، ريزان ساريجا وجنكيز يوركلي، بطلب للنيابة العامة في بورصا للقاء بموكلهم في سجن إمرالي.

ويأتي طلب المحامين هذا للالتقاء بالقائد عبدالله أوجلان، ضمن سلسلة طويلة من طلبات اللقاء التي تقدم بها المحامون، ولم تستجب لها السلطات القضائية لدولة الاحتلال التركي، وذلك لدوافع سياسية بحتة بعيدة عن الإطار القانوني والحقوقي

والجدير بالذكر أن السلطات التركية فرضت العزلة المشددة على القائد عبدالله اوجلان منذ عام 1999 في سجن شديد الحراسة في جزيرة إمرالي.

وكان آخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع شقيقه في 25 آذار، عبر مكالمة هاتفية لم تكتمل حيث تم قطع الاتصال بعد فترة قليلة من تواصله.

واستطاع محامو القائد اوجلان، من مقابلة موكلهما بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و 7 آب من عام 2019 ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي يقدمها المحامون للقاء موكلهم.