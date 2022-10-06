​​​​​​​محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقاء به

تقدم محامو القائد عبد الله أوجلان، إبراهيم بيلمز ونوروز أويسال ومظلوم دينج وجنكيز يوركلي، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم، القائد عبد الله أوجلان.

ويتقدم محامو القائد أوجلان بطلبات للقاء به مرتين في الأسبوع، لكن تبقى طلباتهم دون ردّ بشكل منهجي، أو تُرفض بذريعة العقوبة الانضباطية على القائد أوجلان.

وكان آخر اتصال للقائد عبد الله أوجلان مع شقيقه محمد أوجلان، كان بتاريخ 25 آذار 2021، ودام 5 دقائق ثم قُطع الاتصال.

والجدير بالذكر أن محاميا القائد عبد الله أوجلان ريزان ساريجا ونوروز أويسال قد التقوا به بعد 8 سنوات في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع المحامون من اللقاء بالقائد أوجلان.

(ل م)