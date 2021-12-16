​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وسجن إمرالي للقائه

وراجع اليوم الخميس، المحامون (نوروز أويسال وإبراهيم بيلمز ومظلوم دينج وسرباي كوكلو)، النيابة العامة في بورصة ومديرية هيئة العقوبات الجزائية في إمرالي للقاء بموكلهم القائد عبدالله أوجلان.

يشار إلى أن السلطات التركية كانت قد فرضت في الـ 29 من تشرين الثاني المنصرم، عقوبات جديدة بحق القائد عبد الله أوجلان، تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء العائلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.

وكان آخر لقاء له قد جرى مع المحاميين ريزان ساريجا ونوروز أويسال، في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)