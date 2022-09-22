​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل لقائه

تقدّم محامو مكتب القرن الحقوقي‏ نوروز أويسال وجنكيز يوركلي وإبراهيم بيلمز ومظلوم دينج، بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي، وذلك من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، الذي لم تصل منه أية معلومات منذ 18 شهراً، وسط فرض نظام عزلة مشددة عليه.

وكان آخر تواصل للقائد أوجلان مع عائلته في 25 آذار 2021، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع شقيقه محمد أوجلان، استمرت لـ 5 دقائق فقط ثم قطع الاتصال.

والجدير بالذكر أن محاميا القائد عبد الله أوجلان ريزان ساريجا ونوروز أويسال قد التقوا به بعد 8 سنوات في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع المحامون من اللقاء بالقائد أوجلان.

(س ر)