​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

تقدم اليوم الثلاثاء، المحامون فايق أوزغور أرول، وراضية أوزتورك، وريزان ساريجا، وعمران أمكجي بطلب للنيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي، للقاء بموكلهم القائد أوجلان.

وتترك الطلبات التي يقدمها محامو القائد أوجلان، معلّقة دون رد.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)